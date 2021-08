Il trasformismo di Arturo Brachetti in piazza a Francavilla

Indirizzo non disponibile

FRANCAVILLA FONTANA - Lunedì 16 agosto alle 21.00 a Francavilla Fontana sarà di scena Arturo Brachetti che porterà in piazza Giovanni XXIII il suo “Arturo racconta Brachetti”.

Uno o centomila? L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici.

Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un’intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico.

Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle “mille arti” in cui eccelle e altro ancora. Partendo dal racconto della sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato, l’artista italiano, senza maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire perché è la realtà immaginata quella che ci rende più felici…

L’evento è inserito nel cartellone teatrale estivo a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso della Certificazione verde Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito www.dgc.gov.it/web/.

Per info e prenotazioni 320.8038588.

BIGLIETTI

Primo Settore (posto unico) 25 euro | Secondo settore (posto unico) 15 euro.

PROMO GRUPPI (da minimo 5 persone) primo settore € 15,00 | secondo settore € 10,00

Biglietti disponibili in prevendita nel circuito Vivaticket.

Il botteghino è attivo presso l’Infopoint di Castello Imperiali venerdì 13 e sabato 14 agosto dalle ore 17.30 alle 19.30. La vendita online sarà chiusa 24 ore prima dello spettacolo. I biglietti non venduti in prevendita saranno acquistabili la sera dello spettacolo direttamente in Piazza Giovanni XXIII dalle 18.30.

Per informazioni e prenotazioni 320.8038588