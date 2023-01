“Tre di troppo” a Palazzo Roma per chiudere le festività

euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65)

OSTUNI - Palazzo Roma di Ostuni ci accompagna al termine delle festività con un film dedicato alla famiglia: “Tre di troppo”, la nuova commedia di Fabio De Luigi, è in programmazione sabato 7 e domenica 8 gennaio alle ore 18 e alle ore 20.

Ticket disponibili presso la reception di Palazzo Roma - T. 0831 177 10 87 - durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma.

Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) sono una coppia senza figli che vive un presente fatto di bei vestiti, serate danzanti e sesso infuocato, convinta che il senso di colpa dei genitori sia il business più florido di questo millennio. I loro amici Anna (Barbara Chichiarelli) e Carlo (Renato Marchetti) invece sono - almeno dal punto di vista di Marco e Giulia - zavorrati da una prole fagocitante e trasformati da esseri umani adulti e indipendenti in carcerati senza una vita propria. Dopo che Marco e Giulia hanno combinato un disastro epocale durante il compleanno di sua figlia, Anna lancia contro di loro un anatema, e i due gaudenti si ritrovano improvvisamente genitori di tre pargoli, e costretti a fare fronte a situazioni e ruoli che hanno evitato per tutta la vita. Riusciranno i nostri eroi a ritornare alla vita di prima, come desiderano più di ogni altra cosa?

La pellicola è perfetta nei tempi comici, gli attori hanno espressioni esilaranti e riescono ad entrare nel cuore dello spettatore con una goliardia contagiosa. Il tutto restando sobrio e divertente, senza mai cadere nella volgarità.

Il film è al secondo posto nella classifica degli incassi di inizio anno.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QJzBy1mpEeQ