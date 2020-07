Ulisse al Parco dei Messapi di Muro Tenente

MESAGNE - Venerdì 24 luglio, alle 21 Odissea o l’importanza di Chiamarsi Ulisse – di e con Giuseppe Ciciriello, alle 22.30 I sonologhi della Sabrina - Sabrina De Mitri in concerto al Parco Archeologico di Muro Tenente sulla Strada Provinciale, 73, Mesagne – Latiano (BR)

Ingresso e partecipazione agli eventi in programma: liberi e gratuiti

Infoline: +39 3294016069

www.murotenente.org e-mail: info@murotenente.org fb: @murotenenteparco instagram: @murotenenteparco

Si terrà venerdì 24 luglio presso il Parco dei Messapi di Muro Tenente, il secondo dei cinque eventi in programma per l’Archeofest 2020. Il programma di eventi, redatto dal Comitato Scientifico di Gestione, partecipato dai due Comuni titolari dell’area, dalla Soprintendenza, dalla Libera Università di Amsterdam e dall’Università del Salento, per la sera di domani venerdì 24 luglio, uno spettacolo di Giuseppe Ciciriello dal titolo Odissea o l’importanza di Chiamarsi Ulisse.

<<Per raccontare una storia così è necessario un conflitto>> afferma l’attore di Ceglie Messapica <<e noi abbiamo dovuto cercarlo in ogni storia, in ogni avventura, in tutti gli ostacoli che Ulisse incontra nel viaggio per fare ritorno a casa, per tornare a Itaca. Il viaggio di Ulisse, Odisseo, l’Odiato Ulisse l’eroe che tanto vagò dopo aver distrutto la sacra Troia e che tanto patì sul mare color del vino>>.

Lo spettacolo teatrale sarà accompagnato e seguito, alle ore 23,00 da una esibizione della poliedrica musicista Sabrina De Mitri.

Uno spettacolo in anteprima per il Parco dei Messapi di Muro Tenente‼

La serata sarà aperta da una presentazione del professor Gert-Jan Burgers, del sindaco di Latiano Mino Maiorano e del primo cittadino di Mesagne, Toni Matarrelli.

Per ognuna delle date serali previste, a partire dalle h. 20,30 le famiglie avranno l’occasione di far partecipare gratuitamente i propri piccoli ai laboratori didattici di archeologia appositamente predisposti dagli archeologi della Cooperativa Impact, mentre i visitatori potranno degustare alcuni dei prodotti tipici del nostro territorio direttamente nel Parco dei Messapi. Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti e gli incassi derivanti dalle degustazioni verranno utilizzati per finanziare le ricerche archeologiche e la valorizzazione del Parco dei Messapi di Muro Tenente!