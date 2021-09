Ultimo appuntamento del Sound Writing Workshop con concerto gratuito

Indirizzo non disponibile

FASANO - Al Teatro Comunale “Sociale” di Fasano volgono verso il termine le sessioni di lavoro del Sound Writing Workshop, un laboratorio di scrittura musicale iniziato lo scorso 1 Settembre, in cui sono impegnati 15 giovani musicisti e compositori, provenienti da varie località italiane e dalla Grecia. A guidare i giovani musicisti è un team di artisti nelle vesti di docenti come: Roy Paci, Erica Mou, The Niro, Pierpaolo Martino, Massimiliano Morabito, Francesco Cataldo, Giorgio Consoli, Davide Berardi e Renzo Rubino.

L'ultimo appuntamento del laboratorio è in programma Domenica 12 Settembre presso il Parco Rupestre Lama d'Antico a Fasano, in cui i docenti insieme ai partecipanti al workshop offriranno al pubblico un concerto gratuito.

Al concerto si potrà accedere con green pass, secondo i protocolli di contenimento della diffusione del virus covid-19. I biglietti sono disponibili gratuitamente su Eventbrite https://bit.ly/3gUGZgW fino alle ore 12.00 di Domenica 12 Settembre.

Per coloro che non fossero in possesso della prenotazione online, sarà comunque consentito l'accesso al concerto fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.

Ingresso ore 19.30 - Inizio spettacolo: ore 20.30

L'evento è organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Città di Fasano e l’Università di Ioannina (Grecia) nell'ambito del progetto Interreg Hermes, finanziato dal Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020.