Ultimo appuntamento della stagione concertistica di Euterpe

BRINDISI - Il recital “Diàlogoi” per ensemble chiude la stagione concertistica organizzata dal Centro Artistico Musicale Euterpe.

Con inizio lo scorso marzo, nel corso dei mesi sono stati presentati sei diversi concerti con formazioni strumentali varie e repertori di ogni genere, spaziando dai grandi classici del '700, '800 e '900, con le esecuzioni delle Sonate di Paganini, delle Opere di Mauro Giuliani, Mozart, Mertz, Villalobos, Persano e altri grandi compositori, alle Arie d'Opera di Verdi, Puccini, non venendo meno all'interpretazione delle musiche da film del grande M° Ennio Morricone.

La Rassegna Musicale Euterpe diretta da Francesco Silvestro concluderà il suo percorso venerdì 8 luglio nel Chiostro di San Benedetto, a Brindisi in via Guglielmo Marconi, 2; sarà un vero e proprio dialogo, da qui il titolo della serata “Diàlogoi”, in diverse formazioni, dal duo al quintetto, si eseguiranno infatti musiche di Verdi, Puccini, Gomez, Villalobos, Schumann, Schubert, Piazzolla, Morricone e altri ancora.

Gli interpreti saranno il soprano Marcella Diviggiano, la violinista, Francesca Palmisano, la violoncellista Claudia Fiore, il pianista Federico Dell'Olivo e il chitarrista Francesco Silvestro.

Promotore dell'iniziativa è il Centro Euterpe in collaborazione con il Centro Giovanile Salesiani di Brindisi, la Società Culturale "Dante Alighieri", le associazioni "Acli Arte e Spettacolo" e "Sincopatici". Sponsor della manifestazione:“Brinflora".

La cittadinanza è invitata venerdì 8 luglio alle ore 20:00 presso il Chiostro di San Benedetto, a Brindisi in via Guglielmo Marconi, 2.

L'ingresso è gratuito.