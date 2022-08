“Un pianoforte in villa” rassegna di arte, musica e letteratura

Indirizzo non disponibile

CISTERNINO - Venerdì 2 settembre alle ore 19:30 presso la Villa Comunale di Cisternino in Piazza Garibaldi 4 prenderà il via la rassegna “Un Pianoforte in Villa - Omaggio a Pier Paolo Pasolini” con la presentazione dell’evento e i saluti istituzionali.

A seguire alle ore 20:00 l’incontro “Il Canto delle Nuvole” a cura di Nico Cardone uno spazio dedicato a riflessioni, pensieri e suggestioni intorno al cortometraggio “Che cosa sono le nuvole” di Pier Paolo Pasolini, con protagonisti Totò, Ninetto Davoli, Silvana Mangano, Laura Betti, con Domenico Modugno.

La serata proseguirà alle 20:30 con un concerto per pianoforte e violino “Tutto il mio folle amore” con gli artisti Antonia Valente al piano e Lorenzo Rovati al violino, su musiche di Johann Sebastian Bach e Igor' Fëdorovi? Stravinskij.

Alle 21:15 chiusura del primo appuntamento della rassegna culturale con l’esecuzione musicale per pianoforte solo con Valeria Fasiello, musiche di Fryderyk Chopine e Manuel de Falla dalle ore 21:15.

Sabato 3 settembre a partire dalle ore 19:30 avrà luogo il dibattito “Italia 2022, Pasolini e la lunga strada di sabbia” con Francesca Bottalico, assessore al Welfare, alla Città Inclusiva e Solidale del comune di Bari. Antonio Ciniero docente presso l’Università del Salento esaminerà “Alì dagli occhi azzurri-poesie e profezie di Pasolini”, il dramma annunciato dell’individualismo nel mondo contemporaneo, con una lettura personale del fenomeno. Interverrà Ilaria Papa, filologa e operatrice interculturale.

A moderare l’incontro Fabio Macaluso, giurista e saggista.

Seguirà alle ore 21:00 proiezione de “La lunga strada di sabbia” opera audiovisiva di Giuliana Storino artista e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e Govinda Gari pianista e compositore. Il supporto tecnico dello spettacolo sarà affidato a Aeneas Silvius Wankelmuth con la partecipazione di Jetset Productions.

Infine domenica 4 settembre alle 18:30 gli allievi della scuola Centro Musica di Cisternino si esibiranno nel concerto “Piano Aperto” a cura del Maestro Francesco Scarafile.