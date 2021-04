"VarieTe'Ke" spettacolo e libertà per una festa sull'identità di genere

VARIETE’KE è una sorta di finestra sul futuro, una luce di speranza e un modo per poter parlare di amore e identità di genere in maniera leggera, ma mai superficiale. Uno spettacolo virtuale unico, quello che andrà in onda il 22 aprile alle 21,30: si chiama "VarieTe'Ke" e sarà un trionfo di costumi, paillettes e musica. Tutto in chiave drag, grazie all'ideazione e la produzione di Tekemaya - la drag queen salentina che conquistò Al Bano in tv nell'edizione 2018 di "The voice of Italy" - insieme con Titti Stomeo.

Assistendo a questo spettacolo, il pubblico ha la possibilità di sentirsi parte di una comunità globale che

pone al centro l’essere umano.

L’uomo punto focale di una comunità che non giudica ma accoglie, che rende unico e speciale ogni momento grazie alla musica, all’arte e alla magia del teatro anche se, in questo caso, virtuale.

Lo show di Tekemaya e Titti Stomeo, sarà anche un omaggio al Salento e alla sua artisticità innata.

Gli ospiti del VarieTe’Ke saranno:

Cesko, cantante e frontman degli Aprés La Classe, GiamPaolo Morelli dei The

Lesionati, ManuFunk, la drag queen Donny Brooks e Giulietto in veste di attore, affiancati dal corpo di ballo (Serena Bovino, Raffaele Sudoso, Gabry Gagu e Linda Samir) diretto magistralmente da Tekemaya.

L’esuberante drag Tekemaya è accompagnata dalla band che vede alle tastiere Paco Carrieri, alla tromba Emanuele Calvosa, alla batteria Giulio Rocca e alla chitarra Raf Qu, per uno show che ha visto la sua genesi presso la Funkeria Records di Trepuzzi (LE), diretto dalla regia di Roberto Santoro e per la cui messa in scena si ringraziano Daniele Quagliaroli e Michele Margilio.

Sarà quindi una serata che è un grande tributo alla canzone italiana, e che allo stesso tempo mette in luce un mondo - quello drag, e più in esteso, la comunità Lgbt - ancora troppo spesso vessato.

Per partecipare basta acquistare il biglietto su https://vimeo.com/ondemand/varieteke