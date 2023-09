Venditti e De Gregori in tour: attesa per il concerto a San Pancrazio

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Una tappa attesa, la penultima del tour estivo, quella dell’1 ottobre a San Pancrazio Salentino per i due cantautori reduci da una tournee estiva di grande successo, prima dei nuovi spettacoli autunnali. Quella di San Pancrazio è una nuova data aggiunta al tour estivo e si terrà al Forum Eventi dalle 21; biglietti in prevendita su ticketone.

I cantautori, che dall’estate del 2022 hanno riempito stadi, arene e teatri, saranno inoltre ancora insieme in tour nei palasport di tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Torino e Bologna, per un gran finale a partire dal 16 novembre.

Insieme dal 1972, con il loro primo album, Theorius Campus, si sono ritrovati dopo anni di carriera da solisti. Nei concerti, i due reinterpretano insieme i loro grandi successi, dai brani di quel primo album d’esordio come Dolce signora che bruci a pezzi iconici come Notte prima degli esami o La leva calcistica della classe ’68, o anche Peppino e La Donna Cannone, reincisi e disponibili in digitale.

Ad accompagnarli c’è sempre la band composta da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherini (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Roberta Palmignani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.