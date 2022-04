Visita al Castello di Carovigno e al Parco della Contessa

Per info e prenotazioni si può chiamare al numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com

CAROVIGNO - “Oltre il Castello: passeggiata tra Parco della Contessa e Castello” è il titolo della visita guidata tematica promossa dalla Aps Le Colonne che avrà luogo sabato 16 aprile alle ore 17,30 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno. Si tratta di una vera e propria passeggiata nei due suggestivi luoghi legati alla straordinaria figura della Contessa Elisabetta Schlippenbach, grande protagonista della storia del Castello e promotrice della realizzazione del Parco. Si coglierà l’occasione per ripercorrere la storia dell’antico maniero con particolare riferimento alla famiglia Dentice di Frasso che agli inizi del XX secolo ne ha modificato l’aspetto grazie agli interventi diretti dall’ingegnere Gaetano Marschiczek. La visita si concentrerà, inoltre, sulla storia del Parco, oggi punto di riferimento per Carovigno, e che nel secolo scorso oltre ad essere un luogo di ricreazione per la famiglia Dentice di Frasso e i suoi ospiti, ha ospitato un importante orto botanico sperimentale voluto dalla Contessa e affidato all’illustre botanico leccese Francesco Ingrosso. La prenotazione alla visita guidata è obbligatoria.

Per info e prenotazioni si può chiamare al numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com Riferimenti Social: Facebook: Castello Dentice di Frasso di Carovigno - Musbi Instagram: musbicarovigno