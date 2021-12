Vivi il castello a Natale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

BRINDISI - Vivi l’incanto del castello Alfonsino nel periodo più magico dell'anno.

Visite guidate tutti i giorni alle 10 e alle 11 e nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno apertura straordinaria con un turno di visita aggiuntivo alle ore 12, un’occasione unica per rendere indimenticabili queste giornate di festa.

Per i più piccoli, invece, a grande richiesta torna il campus in versione natalizia! Il 27-28 e 29 dicembre si svolgerà il campus dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Mosaico, circuiti morbidi, simulazione di scavo archeologico saranno le attività laboratoriali previste per allietare i piccoli partecipanti dopo una breve visita guidata all’interno del castello alfonsino. Info e prenotazione obbligatoria, causa posti limitati, al numero 379.2653244 o all’indirizzo e-mail segreterialecolonne@gmail.com