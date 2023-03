Voci bianche al Castello: presentazione del coro a Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - Giovedì 23 marzo alle 17 Castello Imperiali accoglierà le bambine e i bambini del “Coro di Voci Bianche - Città di Francavilla Fontana”.

Il coro, istituito dall’Amministrazione Comunale in sinergia con la Scuola Musicale, nasce per arricchire l’offerta musicale della Città degli Imperiali con un nuovo organico composto da 50 giovani talenti provenienti dai tre Istituti Comprensivi.

Grazie a questa iniziativa, che ha riscontrato molto interesse da parte delle famiglie, sarà possibile avvicinare i più giovani alla musica alimentando la tradizione musicale francavillese.

“Il nuovo coro di voci bianche – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – è una preziosa occasione per diffondere la cultura musicale offrendo, allo stesso tempo, spazi creativi per stare insieme e crescere come collettivo. Vi aspettiamo domani a Castello Imperiali per salutare i giovani talenti che hanno deciso di impegnarsi in questa avventura.”

I componenti del coro, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, accederanno gratuitamente alle lezioni tenute dai docenti della Scuola Musicale e dal Direttore Maestro Antonio Curto.

“Il coro – conclude il Direttore Antonio Curto – porterà il nome della Città e sarà un biglietto da visita della nostra tradizione musicale. Il ventennale della Scuola non poteva che partire dalla voglia di innovare e dalle nuove generazioni, senza timori o indugi, dando vita ad una nuova istituzione culturale che sono certo negli anni continuerà a crescere.”

All’incontro di presentazione a Castello Imperiali interverranno, oltre al Maestro Antonio Curto, il Sindaco Antonello Denuzzo e l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti.

La partecipazione all’iniziativa è libera.