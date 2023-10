“Volti e colore: l’arte delle donne” dipinti di Francesco Epifani

MESAGNE - L’inaugurazione della prima mostra dell’ artista Francesco Epifani dal titolo “Volti e Colore: L’Arte delle Donne“, avrà luogo il 7 ottobre 2023, dalle 17 alle 20, in occasione della “Diciannovesima Edizione della Giornata del Contemporaneo”. Un’immersione nell’arte vibrante e scoprire il talento di un artista poliedrico. La mostra sarà inaugurata a cura della Snato in via Torre Santa Susanna, 124.

Francesco Epifani ci sorprenderà con la sua straordinaria collezione di opere d’arte realizzate in acrilico su tela in tecnica mista, in cui i volti delle donne sono il fulcro dell’ispirazione. Le sue opere sono vere e proprie esplosioni di colore, forme e emozioni, che catturano lo sguardo e l’anima. Ogni pennellata audace e ogni dettaglio sorprendente raccontano una storia unica, permettendo agli spettatori di esplorare un mondo di meraviglia.

La mostra si inserisce perfettamente nell’ambito della “Giornata del Contemporaneo”, un evento che celebra l’arte moderna e la sua connessione con il presente. La presenza di Francesco Epifani aggiunge una nota speciale a questa giornata, portando un nuovo livello di innovazione artistica all’evento.

Ma non è tutto! In occasione della mostra, avrete l’opportunità di degustare del delizioso vino pugliese DOC, che renderà l’esperienza ancora più memorabile. I sapori raffinati si fonderanno con l’arte, creando un’atmosfera unica di piacere per tutti i sensi.

L’inaugurazione sarà una festa dell’arte e del gusto, con amici, familiari, colleghi di Snasto e appassionati d’arte che si riuniranno per celebrare il talento straordinario di Francesco Epifani e l’arte delle donne. Sarà un’occasione per condividere, scoprire e ispirarsi in un ambiente accogliente e vibrante.

Unisciti a noi il 7 ottobre 2023 per questa straordinaria esposizione di arte contemporanea, dove i volti e i colori delle donne saranno protagonisti. L’arte di Francesco Epifani è pronta a illuminare i vostri cuori e le vostre menti, e non vediamo l’ora di accogliervi in questa straordinaria avventura artistica.

Francesco Epifani vi aspetta Sabato 7 ottobre dalle 17 alle 20 presso Snasto a Mesagne, in Via Torre Santa Susanna, 124!

Gradite prenotazione su Whatsapp al numero 338.8573135