Woman in Bach al teatro Impero per celebrare le donne e la musica

BRINDISI - Uno spettacolo dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach nel cartellone della Associazione Auditorium. Si tratta del doppio appuntamento mattutino di sabato 30 e di domenica 31 ottobre presso il Teatro Impero di Brindisi che porterà in scena tutti i concerti per clavicembali e orchestra di quello che è considerato un genio nella storia della musica.

Ma il compositore tedesco non sarà l’unico protagonista della serata: la particolarità dei due eventi è che, sul palco, l’orchestra d’archi della Filarmonica Pugliese sarà declinata tutta al femminile. A completare il quadro, le quattro soliste al pianoforte: Stefania Argentieri, Chiara De Quarto e il duo formato da Gemma Dibattista e Marilena Liso.

Da qui, il nome della kermesse: Women in Bach, una scelta artistica ben precisa che vuole mettere in risalto come la musica sia il mezzo perché la donna trovi spazio nel sociale: donne sono le Muse così come è donna S. Cecilia, la protettrice dei musicisti. Attive da sempre nel campo della esecuzione della musica colta europea, le donne condividono i linguaggi con i colleghi uomini ma non è consuetudine assistere a esecuzioni di più donne contemporaneamente.

Le due date sono inserite nella “Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 - REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”.

Orari spettacoli: sabato 30, ore 12; domenica 31 ore 11.30. I biglietti sono acquistabili presso il Caffè del Teatro di Brindisi e sul circuito online I-Ticket al link: https://www.i-ticket.it/eventi/women-in-bach-brindisi-biglietti

