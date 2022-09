Danza, la "Royal family dance crew" in scena al teatro Impero di Brindisi

BRINDISI - L'Asd Studio19 di Danilo Chiarelli, in collaborazione con Alessandro De Micheli e Sara Gallone, porta a Brindisi la "Royal family dance crew" con uno spettacolo innovativo che raccoglie vari generi di danza: Hip Hop, Dancehall, Vogue e Video Dance. L'appuntamento è per l'8 ottobre prossimo presso il Teatro Impero alle ore 21. Si tratta di una delle compagnie di danza più famose al mondo, proveniente dalla Nuova Zelanda.

Uno spettacolo coreografato dalla pluripremiata Parris Goebel, conosciuta a livello internazionale per aver recitato in Step Up: All In, e per aver lavorato con artisti del calibro di Ariana Grande, Justin Bieber, Rihanna, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Nicki Minaj e molti altri. Ha collezionato 8 medaglie d'oro al World Hip Hop Dance Championship e ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui l’onorificenza di ‘Membro dell’Ordine al Merito della Nuova Zelanda’ per aver dato prestigio alla Corona e alla Nazione.

Lo show vedrà la partecipazione di 30 ballerini professionisti che si esibiranno per un’ora e trenta. E’ possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo sul sito di Vivaticket.