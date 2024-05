“Delitto e Dogali” di Daniele Cellamare: presentazione al Chiostro

FASANO - Martedì 28 maggio alle 18,30 il Chiostro dei Minori Osservanti di Fasano ospita Daniele Cellamare per la presentazione del romanzo storico “Delitto a Dogali”, edito da Les Flâneurs, giovane e interessante casa editrice barese. Nella forma del giallo storico, il libro racconta una pagina poco conosciuta della storia italiana: la prima avventura coloniale italiana, iniziata con lo sbarco dei primi soldati a Massaua nel 1885 e culminata con il massacro di Adua, che segnerà la caduta del governo Crispi.

A condurre la conversazione con l’autore sarà Antonietta Rubino, che ha curato l’editing del romanzo. La manifestazione è promossa dall’APS Argoritmo con il patrocinio del Comune di Fasano. Il libro Quando nel mese di febbraio del 1885 sbarcano a Massaua, un piccolo e sconosciuto porticciolo della costa eritrea sul Mar Rosso, i soldati italiani sono ancora allo scuro delle mire espansionistiche della politica nazionale. Roma ambisce a conquistare l’immenso territorio etiope e mentre fra proclami, giochi diplomatici internazionali, discutibili decisioni del governo ed eroici combattimenti, la fondazione della prima colonia italiana in terra d’Africa prende corpo, in una dimora abbandonata sulla strada per Dogali si consuma un delitto efferato: con una coltellata al cuore viene assassinato un sacerdote. Si tratta di tensioni religiose o dietro l’omicidio si nasconde altro? Sarà incaricato di scoprirlo un giovane capitano del Regio Esercito, che pur brillando per iniziativa non è di certo un investigatore di professione: commetterà infatti innumerevoli errori e disattenzioni, ma cercherà comunque di portare a termine le indagini. E intanto, tra le anse dimenticate del Tigrè, le truppe italiane subiranno una serie di terribili sconfitte fino al culmine del massacro di Adua, che segnerà la caduta del governo Crispi e la fine della prima epopea coloniale italiana.

L’autore Daniele Cellamare (1952) è stato docente presso la facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma e presso il Centro Alti Studi per la Difesa. È stato direttore dell’Istituto Studi Ricerche e Informazioni della Difesa. Attualmente è consulente per le attività culturali dell’Agenzia Generale Treccani di Roma ed è responsabile del gruppo di analisti “Doctis Ardua” per la stesura di saggi di carattere geopolitico. Ha pubblicato cinque romanzi storici: La Fortezza di Dio, La Carica di Balaklava, Gli Ussari Alati, Il drago di Sua Maestà, Gli artigli della Corona.

La casa editrice Les Flâneurs Edizioni nasce a Bari nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primonovecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. https://www.lesflaneursedizioni.it/