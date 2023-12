“Destini”: tappa a Cellino del tour di presentazione del libro di Clio Evans e Lele Spedicato

CELLINO SAN MARCO - Arriva a Cellino San Marco il tour di presentazione del libro di Clio Evans e Lele Spedicato dal titolo “Destini” edito da Mondadori. L’appuntamento, è per domenica 3 dicembre, alle ore 19, presso la sala XXV Aprile in via Berlinguer con ingresso libero fino a esaurimento posti. Un evento organizzato da ProLoco Cellino San Marco con il patrocinio del Comune di Cellino San Marco. Dialogano con gli autori Occhibianco Giada assessore con Delega allo Spettacolo e la Professoressa Lorella Tafuro.

Il libro narra delle loro vite ed è una testimonianza forte della loro battaglia contro la malattia. La vita non ha lesinato niente ai due protagonisti di questa storia. Ha offerto loro amore, fortuna, malattie, figli, successo, disperazione, sale chirurgiche, fede e il destino di poterla affrontare insieme.

Clio è una ragazza nel pieno dei vent’anni quando scopre, a seguito di un fortissimo mal di testa, di avere un’escrescenza grande come un limone nella parte destra del cervello. Lele è un artista affermato (chitarrista del gruppo Negramaro), ha quarant’anni e tutta la musica davanti a sé la mattina in cui sente scoppiare la testa prima di andare in coma per una gravissima emorragia cerebrale.

Ma è proprio grazie al destino che li ha uniti che Clio aiuta Lele e Lele aiuta Clio a superare le difficoltà, a diventare più consapevoli di quanto sia bella la vita in ogni suo momento, e soprattutto di quanto sia forte quando vince sulla morte. Quella di Clio Evans e Lele Spedicato è una storia vera, pura, impastata di speranza e rinascita. Insieme a loro si ripercorreranno le tappe della loro vita che hanno raccontano nel libro “Destini” edito da Mondadori; sarà un modo per interrogarsi sulla forza della speranza e sul miracolo del ritorno alla vita.