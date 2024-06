Don Luigi Maria Epicoco apre la quarta edizione del “Festival del Libro Emergente”

MESAGNE - Tutto pronto per la quarta edizione del “Festival del Libro Emergente”, evento organizzato dall’Associazione culturale Scintilla, dedicato a promuovere la lettura e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. In questi quattro anni, numerosi autori e generi letterari sono stati protagonisti, permettendo di riscoprire la bellezza delle parole e la forza della creatività.

Quest'anno, ad aprire la rassegna ci sarà il mesagnese Don Luigi Maria Epicoco, che presenterà il suo ultimo libro, “Dove terra e cielo si incontrano. Padre Pio, Madre Speranza e Natuzza Evolo”, scritto in collaborazione con Luciano Regolo e pubblicato da Mondadori. L'appuntamento è fissato per lunedì 17 giugno alle ore 20 presso il Castello Normanno Svevo di Mesagne. L’autore dialogherà con Regina Cesta e Cosimo Saracino, ideatori del Festival.

Don Luigi Maria Epicoco, attraverso numerosi scritti, ha aiutato i lettori a riflettere e comprendere meglio le Sacre Scritture. Questo suo ultimo lavoro prende avvio dalla domanda: “Che cosa ha voluto dirci Dio attraverso le parole e l'opera dei mistici vissuti nel Novecento, un secolo segnato da due conflitti mondiali, da paure e sofferenze che hanno scosso l'intera umanità?”. Epicoco e Regolo partono da questo interrogativo per intraprendere un'affascinante ricerca spirituale, seguendo il filo conduttore «celeste» che lega figure molto diverse, ma tutte capaci di testimoniare il medesimo amore per Dio e di trasmetterlo al prossimo come una carezza sul cuore.

Le parole ricorrenti nel loro linguaggio e nel loro modus vivendi rimandano costantemente alla Parola di Vita, rivelando come le esperienze e i pensieri dei mistici contemporanei siano straordinariamente in linea con quelli dei santi di secoli passati come Caterina da Siena, Francesco d'Assisi, Teresa d'Avila e molti altri. «Non siamo stati creati per soffrire, ma per amare»: questo messaggio di Madre Speranza riecheggia ancora oggi, ricordandoci che solo nell'amore possiamo trovare un modo autentico di percorrere il nostro cammino sulla terra.

Per comprendere come affrontare le sfide e le avversità quotidiane, le vite dei santi e dei mistici cristiani possono offrire un prezioso aiuto. Tra i tanti esempi possibili, gli autori hanno scelto tre straordinari testimoni di fede: San Pio, il frate di Pietrelcina, Madre Speranza, la religiosa spagnola, e Natuzza Evolo, la mistica calabrese, sposa e madre di cinque figli. Ne è nato un vero e proprio glossario dell'anima, tratto dagli insegnamenti di queste figure di alta spiritualità, maestri senza tempo per chi desidera vivere il Vangelo nella quotidianità e gustare la gioia di credere, più forte di ogni avversità.

Il firmacopie sarà curato dalla libreria Lettera22-Mondadori Bookstore di Mesagne, media partner QuiMesagne.it. La presentazione del libro si inserisce nel ricco cartellone di proposte estive della Città di Mesagne.