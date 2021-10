Tour nell'Archivio di Stato sul ruolo della donna brindisina nella società del XVIII e XIX secolo

BRINDISI - Il tradizione appuntamento con le "Domeniche di Carta" anche nel 2021 richiama l’attenzione del territorio provinciale sul patrimonio documentario custodito dall’Archivio di Stato. Questa manifestazione, che si ripete ogni anno, ha l’obbiettivo di valorizzare e rendere fruibile a tutti, cittadini, studenti, turisti, appassionati di storia locale, il grande patrimonio di documentazione prodotta nei secoli da varie magistrature, Amministrazioni ed Enti .

Quest’anno è stato scelto un tema molto sensibile e cioè far comprendere attraverso l’osservatorio privilegiato degli atti notarili del XVIII e XIX secolo, quale ruolo avesse in quella società la donna e mettere in evidenza le differenze con la struttura sociale attuale.

L’iniziativa si svolgerà domenica 10 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 con visita guidata alla sede monumentale ed al patrimonio archivistico. Al termine del percorso saranno illustrati una serie di documenti originali dell’epoca esposti nella sala mostre dell’Istituto.

L’ingresso è contingentato causa covid19 secondo le seguenti modalità: gruppi di max 10 visitatori per turno (un turno ogni ora). E’ obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 0831523412-3 oppure inviando una mail a as-br@beniculturali.it. L’accesso è consentito solo a coloro che sono muniti di certificazione verde covid 19 (green pass).

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.archiviodistatobrindisi.beniculturali.it oppure la pagina Facebook dell’Archivio di Stato di Brindisi.