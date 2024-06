"Due in una per tutte" musica e danza contro la violenza di genere

SAN PIETRO VERNOTICO - Sei scene in uno spettacolo di teatro e danza per raccontare la violenza di genere e le sue sfaccettature, dalla violenza domestica al femminicidio, dal sessismo al possesso. È questo il fil rouge di “Due in una per tutte” la performance teatrale che andrà in scena sabato 8 giugno a San Pietro Vernotico alle 20,30 al teatro Don Bosco.

Lo spettacolo è a cura dell’associazione di volontariato “Raffaella c’è” ed è promosso dagli organizzatori di “Una corsa per la legalità” che si è svolta lo scorso 26 maggio e dalla parrocchia san Giovanni Bosco. La manifestazione sportiva si è svolta in sinergia tra l’ente promotore, l’Associazione Nazionale Magistrati, il comune di San Pietro Vernotico e la rete di associazioni locali. I proventi finanziano lo spettacolo in omaggio alla cittadinanza come forma di sensibilizzazione al tema predominante della corsa, la violenza di genere, un fenomeno che non si arresta e contro il quale occorre sensibilizzare. Lo stesso obiettivo della neonata associazione Raffaella c’è, che in pochi mesi con lo spettacolo che porta in scena, ha riscosso un grande successo di pubblico.

L’associazione nasce in seguito al femminicidio di Raffaella Presta, un avvocato sandonacese che ha perso la vita per mano del marito. La sua gemella Doriana e tutti i componenti del gruppo la fanno rivivere dal palco e omaggiano tutte le donne. La direzione artistica e le coreografie sono di Antonio Pompameo con l’ausilio di Lucia Marullo, la sceneggiatura di Cristina Pedali, la consulenza musicale di Vincenzo Presta; oltre venti interpreti di ogni età in 90 minuti si alterneranno sul palco in un intreccio di musica, danza e recitazione per raccontare la non violenza, l’accettazione della diversità, il rispetto dei diritti al netto della differenza di genere. L’ingresso è gratuito previa prenotazione al numero 3491998035.

Raffaella fu uccisa a Perugia, dove viveva con il marito e con il figlio di 6 anni, il 25 novembre del 2015 con due colpi di fucile dallo stesso convivente a seguito di numerose violenze e maltrattamenti che la donna non aveva mai denunciato. Da allora sono state tante le iniziative che la famiglia ha messo in campo per portare avanti un messaggio di sensibilizzazione e contrasto ad ogni forma di violenza.