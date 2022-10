Energie rinnovabili e impianti industriali: workshop a Brindisi

BRINDISI - Giovedì 20 ottobre la città di Brindisi sarà al centro delle attenzioni del settore energetico nazionale per le opportunità offerte dalle comunità energiche. Nell’ambito del progetto Re-sources “Renewable Energy for the Optimization of Resources in Industrial Areas” finanziato dal Programma Interreg Ipa Cbc Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 si svolgerà un Workshop sul tema “Comunità energetiche ed energie rinnovabili nelle aree industriali”, organizzato dal Consorzio Asi di Brindisi.

“Si tratta di una iniziativa – afferma il presidente del Consorzio Asi di Brindisi Vittorio Rina – che rientra nel progetto ‘Re-sources’ e che vede proprio il nostro Consorzio nel ruolo di partner capofila. L’obiettivo è quello di promuovere l’efficienza delle energie sostenibili e ottimizzare le risorse relative all’industria 4.0 a livello transfrontaliero, anche attraverso il riuso dell’energia".

"Il tutto passa – aggiunge l’avv. Rina – attraverso la costruzione di un dibattito fra tutti i soggetti interessati e la creazione di un network sui nuovi metodi riguardanti il riutilizzo dell’energia da applicare nelle aree di programma, con particolare attenzione alle comunità energetiche e all’utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree industriali. Ovviamente si tratta di una iniziativa che vede impegnati tutti in un’ottica istituzionale transfrontaliera. Il confronto che svilupperemo nel corso del convegno – conclude il presidente del Consorzio Asi – si pone come obiettivo l’individuazione di buone pratiche italiane da poter esportare nel territorio albanese e nelle altre aree individuate nel programma. Insomma, le strategie che cercheremo di mettere a punto si riferiscono alla possibilità di predisporre una strategia condivisa di sviluppo industriale di tipo smart, relativa all’uso innovativo di energie rinnovabili nell’area adriatica”.