"L'Epifania tutte le feste porta via": la Befana arriva a Brindisi

BRINDISI - A partire da oggi (mercoledì 4 gennaio) e fino a venerdì 6, la città capoluogo è pronta ad attendere nel modo migliore l'arrivo dell'Epifania. Una nuova iniziativa, nel corso della giornata di ieri, è stata diffusa dalle pagine social del Comune di Brindisi.

"In Piazza Vittoria arriva la Befana dal 4 al 6 gennaio, con inizio ore 17:30" si legge sull'account ufficiale facebook. "Ritorna il Christmas Baby Parking con la Casa della Befana. - Prosegue il post - I piccoli potranno consegnare le loro letterine con i buoni propositi per il nuovo anno".

"Il 4 e il 5 gennaio, chi lo desidera, potrà lasciare la calza che la Befana consegnerà in persona nel giorno di venerdì 6. Parallelamente, la piazza sarà animata da laboratori di cucina del carbone, truccabimbi invecchiante, giochi con in palio tante caramelle, danza delle befane, gioco gigante dell’oca, trampolieri di cristallo e medusa trampoliere".

"L’iniziativa, promossa dal Distretto urbano del commercio di Brindisi, rientra nel cartellone natalizio organizzato dal Comune locale".

Insomma, sta per arrivare in città un'altra iniziativa da non perdere per i bambini ma anche per i più grandi, che sicuramente attirerà l'attenzione di numerosi visitatori.

In continuità con la programmazione

Quest'anno le festività natalizie a Brindisi hanno voluto trasmettere un messaggio di pace in diverse lingue del mondo. Per falo, come già noto, in centro sono state inserire delle installazioni luminose che da via Duomo, via Tarantini e via Colonne conducono sulla scalinata Virgilio che affaccia sul porto simbolo di accoglienza. Attraversando piazza Duomo, invece, è possibile ammirare il videomapping sulla cattedrale che si ripete dalle ore 18:00 alle 24:00.

In questa atmosfera, dal 7 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 sono stati tanti gli appuntamenti da canti, musica, danze, installazioni, gusto, laboratori, il ritorno dei live in Piazza Mercato e mercatini solidali nel segno della tradizione, dell’innovazione e della solidarietà.