"L'estate in città": a Latiano presentato calendario eventi, si parte con comici Mudù

LATIANO - Presentati attraverso una conferenza stampa gli eventi estivi organizzati dall’Amministrazione comunale di Latiano in collaborazione con le realtà associative e commerciali della città.

Si parte sabato 6 luglio con “Latiano Summer Show 2024” alle 20:30, in piazza Umberto Primo. La prima edizione dell’evento promette di portare in piazza musica, gastronomia e tante risate con lo spettacolo di Umberto Sardella e Luigia Caringella, comici di Mudù; a seguire dj set con “Andrew Weak Dj”. Durante la serata anche mercatini di antiquariato, hobbistica e artigianato. L’evento è a cura dell’ associazione Lavoratori Autonomi, l'Amministrazione comunale di Latiano, assessorato alle Attività Produttive e in collaborazione con le attività commerciali di Piazza Umberto I°.



Il 7 Luglio ritorna “Ricordi in Soffitta”, tradizionale esposizione di mercatini vintage, hobbistica, artigianato e antiquariato arricchita con sfilata delle Majorette della Murgia, la partecipazione della Bassabanda e gli artisti di strada ad animare via Roma ed i Giardini Pubblici. Evento a cura dell’associazione L’Angolo Magico, l'Amministrazione comunale di Latiano, assessorato alle Attività Produttive, sport, politiche sociali, associazionismo e partecipazione.





Dal 12 al 14 luglio “Latiano Food Festival” , tre giorni per scoprire le delizie enogastronomiche pugliesi e non solo, con le migliori specialità pronte a deliziare anche i palati più esigenti. Ad allietare le serate: il 12 luglio, I Cadillac e i Vasconnessi; il 13 luglio, gli Skanderground e Dj Set; il 14 luglio i Like a Nova Trio e Seventy Level. La tre giorni di gusto si terrà presso il piazzale Dei Musei. Evento a cura dell’associazione Officina delle Idee e patrocinato dall'Amministrazione comunale di Latiano, assessorato alle Attività Produttive, sport, politiche sociali, associazionismo e partecipazione



Il 19 luglio la notte prende vita con la 13esima edizione della “Notte Senza Ombre”. A partire dalle 20. Piazza Umberto I°, via Roma, e i Giardini Pubblici si animeranno con gli artisti di strada spazi ludici per bambini, mercatini di antiquariato, sociale e agroalimentari. Inoltre si potranno ammirare tutte le bellezze dei musei e delle chiese aperte per tutta la durata dell’evento. Inoltre, si potrà scoprire la bellezza di Latiano vista dall’alto con le visite guidate al campanile della Chiesa Madre. Evento a cura del comitato Santa Margherita, dell'Amministrazione comunale di Latiano, Assessorato alle Attività Produttive, sport, politiche sociali, associazionismo e partecipazione. Nella stessa giornata è stato pubblicato il cartellone completo con tutte le iniziative del mese di Luglio visibile sulla pagina Facebook del comune di Latiano e sul sito istituzionale.

