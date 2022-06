Estate francavillese: Bersani, Malika Ayane e tanti altri artisti in piazza

FRANCAVILLA FONTANA - Samuele Bersani, Malika Ayane, La Municipàl con il progetto Mundial, Yuman, Nino Buonocore, Banda della Guardia di Finanza, Road to Battiti, Anime – talenti emergenti, Francavilla è Jazz e Festa Patronale. Ecco i principali eventi con ingresso gratuito promossi dall’Amministrazione Comunale per l’estate francavillese.

“Francavilla Fontana è pronta per i grandi eventi. Abbiamo creduto da subito – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – nell’enorme potenzialità di Piazza Giovanni XXIII nell’accogliere appuntamenti di portata nazionale. In queste giornate Francavilla Fontana ospiterà complessivamente migliaia di persone con ricadute importanti per l’economia cittadina.”

La scena sarà aperta da Nino Buonocore martedì 21 giugno alle 21 con un concerto in occasione della Festa della Musica. Venerdì 24 giugno sarà la volta di Road to Battiti, il format di Radionorba con due ospiti internazionali a Francavilla Fontana che andrà in onda su Italia Uno il prossimo 3 luglio.

Sabato 2 luglio alle 21 è il turno di Anime – Talenti emergenti, una serata evento a cura di Radio AntennaSud, che vedrà sulla scena i giovani artisti francavillesi Ludovico Nisi, Velia, Adriano Saponaro, Scanfrawer, Giovanni Candita, Aita, Desiree D’Amuri, Turba, Rocky G. Vox e Chala DZ.

Domenica 10 luglio alle 21 forti emozioni per il ritorno in Città del Maestro Dario Di Coste che guiderà la Banda Nazionale della Guardia di Finanza con un repertorio dedicato alla sua Città. Sabato 16 luglio alle 21 doppio concerto in Piazza Giovanni XXIII con le sonorità de La Municipàl che presenterà nella stessa serata il progetto Mundial che vedrà sul palco Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco. Le emozioni proseguiranno con l’artista Yuman, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Ora e qui”.

Mercoledì 10 agosto vivremo “dentro al Replay” con l’atteso concerto di Samuele Bersani che porterà a Francavilla Fontana i grandi classici della sua carriera e i brani dell'ultimo album, da Harakiri a Chicco e Spillo, da Il tuo ricordo a Spaccacuore, e ancora Le Abbagnale, Pixel, Le mie parole, Mezza Bugia, Psyco, Coccodrilli. Una serata da vivere sotto le stelle in compagnia di uno dei talenti più cristallini della musica italiana.

Dal 3 al 6 settembre tornerà Francavilla è Jazz. Il programma integrale dell’edizione 2022 sarà svelato nei prossimi giorni. In attesa di conoscere i dettagli della manifestazione, il Direttore Artistico Alfredo Iaia ha annunciato la presenza del grande Tullio De Piscopo. Dal 13 al 15 settembre la Festa Patronale finalmente tornerà nelle strade e nelle piazze della Città.

A chiudere i grandi eventi di Piazza Giovanni XXIII giovedì 15 settembre sarà Malika Ayane con il suo Malika Summer Tour che porterà anche al Centro delle Terre d’Otranto i grandi classici dell’artista milanese – Come foglie, Tre cose, Il tempo non inganna, Adesso e qui (nostalgico presente), Senza fare sul serio, Tempesta, Ti piaci così – e i suoi ultimi successi.

“L’offerta dell’estate francavillese non si esaurisce qui. A questi appuntamenti si aggiungeranno – conclude l’Assessora Angelotti – il cinema, la danza, le presentazioni di libri e tante sorprese per i bambini. A contribuire al successo del cartellone ci saranno anche le iniziative promosse dal Comitato degli esercenti del centro storico che a breve renderanno noto il loro programma musicale che animerà piazzetta San Marco e le strade limitrofe.”

Il cartellone estivo è stato presentato venerdì 17 giugno in piazzetta San Marco nel corso di un incontro pubblico cui hanno preso parte il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessora Maria Angelotti, il direttore artistico di Francavilla è Jazz Alfredo Iaia, la curatrice dell’evento Anime Claudia Turba ed il ristoratore Carlo Cinefra, portavoce del Comitato Centro Storico composto dalle attività Attrattoria, Prince, Bracito e Napule.