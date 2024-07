Estate mesagnese: Calcio Balilla umano nella Villa Comunale

Estate mesagnese, gli appuntamenti di giovedì 25 luglio

Calcio Balilla umano

Calcio Balilla umano, la prima edizione del Torneo organizzato da “Fidas Mesagne” si svolgerà a partire dalle ore 17.30 in Villa comunale. Quattro squadre da cinque giocatori e un girone unico di sfida per un’iniziativa che premierà tutti i partecipanti, avendo come unico obiettivo quello di sensibilizzare sul tema del dono, in special modo sulla donazione del sangue. Ogni gol in rete segnerà simbolicamente anche un passo verso la guarigione e la speranza per chi lotta contro malattie che richiedono trasfusioni di sangue. Il momento ludico accompagnerà l’iniziativa di raccolta di sangue, offrendo ai partecipanti l'opportunità di tradurre l'entusiasmo dell'azione sportiva in un gesto tangibile di generosità e altruismo. Grazie alla presenza di professionisti del settore sanitario e ai volontari preparati, la donazione del sangue diventa un gesto di altruismo semplice e sicuro, al quale tutti possono contribuire. “L'Associazione Fidas intende offrire un piccolo esempio di come la solidarietà possa fiorire anche nei luoghi più inaspettati e praticando le attività più divertenti – spiegano dalla Fidas - in cui la passione per il gioco si fonde armoniosamente con l'impegno per il bene comune”.

Il Centro Sportivo italiano festeggia a Mesagne i suoi 80 anni di attività

Chiusa una stagione entusiasmante, per i numerosi record raggiunti, il Comitato territoriale del Csi Brindisi si ritroverà giovedì 25 luglio alle ore 19:30, in piazza IV Novembre, sul sagrato della Chiesa Madre, per festeggiare e premiare i campioni provinciali 2024 dei Campionati Nazionali Csi. Insieme ai rappresentanti istituzionali comunali e provinciali, presenzieranno il presidente nazionale Csi Vittorio Bosio; il vicepresidente Marco Calogiuri; il Presidente regionale Ivano Rolli e gli altri dirigenti regionali e territoriali dello storico sodalizio. Saranno 45 le coppe che andranno a premiare 22 società e 45 squadre, le stesse che hanno disputato 14 campionati nelle diverse categorie di calcio a 5 e a 7, e nelle discipline della pallavolo e della pallacanestro. Durante la serata saranno consegnate alcune targhe a coloro che in questi anni hanno ricoperto il ruolo di presidente provinciale e ad alcuni dirigenti che si sono distinti per il loro operato. Una targa alla memoria sarà consegnata alla famiglia del compianto Sandro Diviggiano, storico dirigente sportivo mesagnese, presidente provinciale Csi dal 1994 al 2008. Sarà infine assegnata la targa speciale “Ivan Lenzoni”, arbitro di pallacanestro prematuramente scomparso a settembre dello scorso anno.