Estate sampietrana, teatro, balli, musica, yoga, cinema e tanto altro: il calendario di agosto

SAN PIETRO VERNOTICO - Entra nel vivo il calendario degli eventi estivi organizzati nell’ambito dell’estate sampietrana con manifestazioni per tutti i gusti. Con delibera di giunta 127 è stato approvato il programma per il mese di agosto e disposto l’assegnazione di un budget di 29.682,62 euro per l’organizzazione della manifestazione.

Lunedì 1 agosto presso il piazzale panoramico andrà in scena il trio comico "Scemifreddi, cabaret con gelato", spesa complessiva 2040 euro. Martedì 2 agosto “Napule anima e corde” omaggio a Pino Daniele. Mercoledì 3 agosto proiezione film “Corro da te” a cura di Cinema Massimo.

Giovedì 4 agosto spettacolo "Il pianoforte che dipinge" - a cura del compositore Francesco Maria Mancarella, spesa complessiva di 3.782 euro. Venerdì 5 agosto Cineforum “I Vitelloni” presso arena Massimo via Positano a cura di Caffè Letterario. Sabato 6 agosto “3° Gala Sport e Territorio – Premio all’impegno Sportivo”, spesa complessiva preventivata di 800 euro. Domenica 7 agosto in scena la Compagnia Teatrale Musicale di Mesagne "Atto Terzo” con lo spettacolo teatrale musicale "Romeo+Giulietta odio/amore" liberamente tratto dal Romanzo di W. Shakespeare, spesa complessiva di 3.850 euro.

Lunedì 8 agosto terza edizione de “La lunga notte del basket”, gare 3 contro 3. Martedì 9 agosto Beppe Junior in concerto a cura della Pro Loco di San Pietro Vernotico. Mercoledì 10 agosto “Vasco show cover band proposto dalla ditta “Iacobazzi Cristian”, spesa complessiva di 976 euro.

Giovedì 11 agosto concerto "Best Awards Movie Themes" a cura dell'Orchesta "Souther Europe Music Association”, spesa complessiva 5.500 euro. Venerdì 12 agosto appuntamento con la donazione del sangue con autoemoteca e presenza dell’equipe medica del C.T.O. di Brindisi. Sabato 13 agosto alle 17 presso l’arenile prospiciente il piazzale panoramico, terza edizione dei “Giochi sotto il solleone” a cura dell’Asd Dialetto Sampietrano.

Alle 21 preso il piazzale panoramico spettacolo teatrale “Il sindaco pescatore” con Ettore Bassi, regia di Enrico Maria Lamanna.

Serata di Pizzica con il gruppo “Santu Pietru cu tutte le chiami” per domenica 14 agosto. La serata di Ferragosto sarà dedicata al ballo con il gruppo “Quelli del liscio”, spesa complessiva di 732 euro. Martedì 16 agosto appuntamento con la cultura con la presentazione del libro "La Spirale delle vite perdute"- Margherita Gobbi a cura dell’associazione "Caffè Letterario”.

Mercoledì 17 agosto in scena “Campo di mare connection Jam” a cura della ditta Iacobazzi Cristian, spesa complessiva 1220 euro. Giovedì 18 agosto serata danzante a cura del Centro Polivalente anziani di San Pietro Vernotico.

Venerdì 19 agosto in scena la commedia "…E all'ottavu creau la socra” proposta dall’associazione culturale “Domenico Modugno”m spesa complessiva 540 euro. Sabato 20 agosto in spiaggia si svolgerà una mattinata di sensibilizzazione sulle nidificazioni delle tartarughe “Sulle orme di Caretta Caretta” in collaborazione con il Gal Terra dei Messapi. Ore 21 “Ballo Bello estate” con Enzo Caballero a cura della Pro Loco. Domenica 21 agosto spettacolo teatrale "Gli allegri Chirurghi” a cura dell’associazione culturale "Diversamente Stabili", di Gagliano del Capo (Le), spesa complessiva di 2.196 euro.

Mercoledì 24 agosto spettacolo musicale "L'estate canta” a cura dell’associazione “Asrc Damus Asd Aps” di Lecce, spesa complessiva 915 euro. Giovedì 25 agosto torna l’appuntamento con “Ballo Bello estate” con Enzo Caballero a cura della Pro Loco.

Venerdì 26 agosto spettacolo itinerante “LiCanti …li cunti”, a cura dell’Istituto scolastico comprensivo “Valesium”. Sabato 21 agosto serata danzante a cura del Centro Polivalente anziani di San Pietro Vernotico. Domenica 28 agosto in scena la commedia "Nu paise 'tra li uai. Ha mpacciutu l’Arciprete, a cura dell’associazione “Thaleia”, spesa complessiva 960 euro. Martedì 30 agosto spettacolo musicale "Hoop's band - Tanta Voglia di Pooh”, a cura dell’Aassociazione Culturale "Aria ti mari” di Brindisi, spesa complessiva di 1.220 euro. Il 3 settembre alle 21 spettacolo teatrale “Coppia aperta quasi spalancata” a cura dell’associazione Diversamente abili.

Tutti i martedì e venerdì mattina, inoltre presso l’Arena Massimo “Sveglia con lo Yoga” corso di Yoga gratuito con Uno centro studi Yoga, spesa complessiva di 976 euro. Tutti i martedì sul piazzale panoramico inoltre si svolge il mercato delle pulci e dell’artigianato a cura di Salento Promo.

Per quanto riguarda le serate proposte da Pro Loco la spesa complessiva ammonta a 6.588. Per le serate di Cinema 3660 euro, per gli eventi organizzati da Asd Dialetto Sampietrano 1480 euro. Tutte sono state approvate con delibera di giunta 121 del 19 luglio scorso.

Il commento dell'assessore al ramo

“Quest'anno abbiamo aperto l'Estate Sampietrana il 3 luglio con un suggestivo concerto in spiaggia al tramonto, la programmazione è proseguita poi per tutto il mese con tanti eventi a luglio e tantissimi ce ne saranno ad agosto. Si è cercato di accontentare tutte le fasce di età, dai più piccoli ai giovani e ai meno giovani - spiega l’assessore alla cultura Antonella De Matteis - abbiamo programmato tante serate di ballo, musica di ogni genere per soddisfare tutti i gusti musicali e poi cinema, cabaret, giochi per bambini, sport e tanto teatro”.

“San Pietro quest'anno è il socio fondatore della prima edizione del Puglia Teatro Festival col patrocinio della regione Puglia che prevede una rassegna teatrale che si svolgerà in 5 comuni diversi, Peschici, Conversano, Alberobello, Oria e San Pietro. Anche noi avremo il 13 agosto lo spettacolo che farà parte del Festival. Un'altra novità dell'Estate Sampietrana sarà il risveglio con yoga. L' Amministrazione Comunale ha voluto offrire ai residenti delle lezioni gratuite di yoga. Gli eventi termineranno il3 settembre. Auguriamo a tutti una buona prosecuzione dell’estate”.