Mesagne, estate in musica italiana al GolosOasi

MESAGNE- Continua l’estate targata Gianluca Dellomonaco: l’appuntamento è per questa sera, 24 agosto, a partire dalle ore 21 al GolosOasi, nella splendida cornice di piazza Orsini del Balzo. Per voi, l’intrattenimento musicale è per gli evergreen italiani degli anni ’80 e ’90.

Gianluca Dellomonaco propone il menù fisso a 15 euro o, se preferite, quello alla carta. Per info e prenotazioni numero 3470554701/ 3935300504