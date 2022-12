La giornata di Santo Stefano al parco "Cesare Braico", fra animazione e divertimento

Si ritorna a fare festa all'interno dal parco Cesare Braico di Brindisi, questa volta con una manifestazione a tema natalizio intitolata "Christmas park", partendo proprio dalla prossima festività di Santo Stefano, in programma per lunedì 26 dicembre con inizio alle ore 10:00, con tanta animazione e divertimento per i più piccoli. Dal 6 all’8 gennaio si ritornerà a fare festa all' interno del polmone verde, con due appuntamenti giornalieri, con inizio rispettivamente alle ore 10:00 e alle ore 17:00. In programma animazione in collaborazione con “Free Fun animazione” e tante attrazioni per i più piccoli. Ancora una un’iniziativa gratuita per la città di Brindisi, organizzata dall' agenzia di eventi Af Organizzazioni. L'organizzazione coglie l'occasione per invitare l'intera città a passare assieme momenti di divertimento e spensieratezza.