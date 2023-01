La Befana arriva in piazza a Torre Santa Susanna: calze, dolci e musica per i bambini

TORRE SANTA SUSANNA – Tutto pronto per l’evento “Arriva la Befana” che si terrà domani 6 gennaio 2023 e che chiuderà in bellezza una serie di iniziative natalizie organizzate in paese.

Per cominciare alle ore 17 i bambini si ritroveranno presso il Museo dell’Olio dove sono previste attività di intrattenimento con laboratori. A seguire, alle ore 18,30, un racconto dell’arrivo dei Re Magi a cura delle compagnie teatrali “Mino Di Maggio”, “Teatro e Vita”, “Talenti Nascosti” e “Teatro Giovani” e Gino Cesaria.

Seguirà alle ore 19 il vero e proprio arrivo della protagonista della giornata, la Befana, in piazza Umberto I, con la distribuzione delle tradizionali calze con caramelle e cioccolatini per tutti i bambini. Per finire il sorteggio dei premi organizzato dall’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Torre Santa Susanna. Ad allietare la serata ci penserà la banda itinerante “D. Nicolì” con musiche natalizie e ancora frittelle, zucchero filato, luna park, castagne, vin brulè e cioccolata calda.

Inoltre domani sarà l’ultimo giorno per ammirare la mostra dei presepi al Museo dell’Olio, iniziato lo scorso 10 dicembre, dalle ore 16 alle ore 20 a cura di Nicola Masi.

L’evento “Arriva la Befana” è stato inserito nella kermesse degli eventi natalizi del cartellone “Natale solidale” organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale di Torre con la stretta collaborazione delle associazioni del territorio e della scuola, di Gianluca Cervellera e Carmela Caroli e di tanti altri volontari: Associazione Occhio al Sole, Il Vico, la Delegazione della Fibrosi Cistica di Torre Santa Susanna, Auser, Agimus, Asd Four Accademy, Protezione civile “A braccia Aperte”.

Dopo il grande successo della “Casa di Babbo Natale” sarà allestita per l’occasione “La casa della Befana” nei locali del Museo dell’Olio dove la vecchietta arriverà non solo a bordo della classica scopa ma anche di tante Vespe Piaggio.