Affrontare povertà attraverso politiche economiche innovative: evento a Brindisi

BRINDISI - Mercoledì 24 aprile alle ore 17, presso la sala “Gino Strada” di Palazzo Nervegna, si svolgerà un evento speciale incentrato sul tema cruciale del governo dell'economia per combattere la povertà. L'evento è a cura del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Brindisi.

Il professore Pasquale Tridico, già presidente Inps e attuale professore di Economia del lavoro e Politica economica all’Università di Roma3, il professore Nicola Grasso docente di diritto costituzionale presso Unisalento sono esperti rinomati nel campo dell'economia e della politica sociale, e condivideranno unitamente a Valentina Palmisano, attuale presidente del consiglio comunale di Ostuni e al capogruppo del M5S del consiglio Comunale di Brindisi, Roberto Fusco, le loro prospettive illuminanti e le soluzioni pratiche per affrontare questa sfida globale.

Questo evento fornirà un'opportunità unica per approfondire le strategie efficaci per affrontare la povertà attraverso politiche economiche innovative e inclusione sociale. I partecipanti avranno l'opportunità di porre domande e contribuire alla discussione su come possiamo creare un futuro più equo e prospero per tutti.

