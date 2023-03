La costruzione della identità storica di Brindisi tramite le comunità patrimoniali

BRINDISI - Promuovere una riflessione corale sul mantenimento e lo sviluppo del sentimento identitario collettivo della comunità brindisina attraverso un confronto costruttivo finalizzato alla valorizzazione dei beni storici patrimoniali, diventa l’obiettivo primario che le socie del Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente si propongono di raggiungere con l'organizzazione di un evento dal titolo “Identità Storica. Territorio e Comunità Patrimoniali” che avrà luogo il prossimo 24 marzo, alle ore 16,00, presso “Palazzo Nervegna” di Brindisi alla presenza di alcuni rappresentanti Istituzionali e di qualificati relatori.

Aprirà per i saluti istituzionali la Presidente del Club Brindisi Porta D’Oriente Mirella Tondo, seguiranno gli interventi del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, del Commissario della Camera di Commercio, Antonio D’Amore e della Governatrice Inner Wheel Distretto 210 , Elena San Paolo Antonaci. La moderazione sarà affidata a Giuseppina Scarano.

Alla professoressa Rosa Parisi, docente di antropologia culturale presso l’Università del Salento, il compito di evidenziare il valore sociale della Identità Storica per sviluppare il sano e vitale senso di appartenenza ad una comunità; seguirà la narrazione sulle non poche identità storiche della città di Brindisi, tenuta dal professor Giacomo Carito - Presidente della Società Storia Patria per la Puglia - Sezione di Brindisi. Le diverse azioni messe in campo da alcuni rappresentanti delle istituzioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico della città di Brindisi verranno esposte da Gianfranco Ciola, Direttore del Gruppo Azione Locale Alto Salento, e da Emma Taveri, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività del Comune di Brindisi.

A seguire gli interessanti interventi dei “Costruttori di Identità”, prestigioso ruolo quest’ultimo assunto da alcuni esperti che, quotidianamente ispirati dall’ amore, dalla passione e dalla dedizione nei confronti della città di Brindisi, sono impegnati nel narrare, in tutti gli ambiti possibili, gli appassionanti eventi storici accaduti sul territorio brindisino.

Altri “Costruttori di Identità” che esporranno alla platea il loro costante impegno sul territorio: la Docente del Liceo Artistico E. Simone Barbara Arrigo - l’ Art. Design Bernardo Palazzo- la Direttrice del gruppo Archeo Brindisi, Marcella Elia - la Direttrice Creativa della History Digital Library, Ida De Giorgio e il Capo Delegazione FAI Sezione di Brindisi, Marialucrezia Colucci. Protagonisti attivi dell’evento, in rappresentanza delle nuove generazioni, saranno gli studenti ed i docenti del Liceo Artistico E. Simone di Brindisi con una estemporanea Grafico-Pittorica ed una esposizione dal titolo “Interpretazioni Artistiche per l’Appia Day”. In orario antimeridiano, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, i cittadini, le amiche innerine e gli studenti degli istituti scolastici interessati, accompagnati da alcune guide turistiche appartenenti al gruppo Archeo di Brindisi, potranno effettuare un Tour alla scoperta della Brindisi Medioevale che partirà da Palazzo Nervegna ( via Duomo) alle ore 10,00. La partecipazione sarà libera ma con prenotazione obbligatoria tramite messaggio whatsApp al n.° 3479291852.