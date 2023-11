“La farfalla della sororità”: installazione opera d'arte nell'istituto Morvillo-Falcone

BRINDISI - Domani, martedì 28 novembre alle ore 9.30, l’organizzazione internazionale World women talent system Aps, organizzerà il convegno “Unidas en sororidad” in collaborazione con l’Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi. Il tema sarà quello dell’indifferenza rispetto ad ogni tipo di violenza contro le donne.

L’organizzazione internazionale, con sede a Brindisi in via Mecenate 92, ha come principale obiettivo il potenziamento e la crescita personale, professionale e organizzativa del genere femminile.

Nell’atrio dell’istituto Morvillo Falcone si inaugurerà l’installazione dell’opera d’arte “La farfalla della sororità”, simbolo e compromesso della solidarietà, sostegno, complicità, rispetto, collaborazione, riconoscimento e alleanza tra le donne del mondo.

“Solo con l’unione si arriverà più rapidamente agli obiettivi prefissati”: questo è il principio fondamentale della Wwts. L’opera d’arte creata dallo scultore Fernando Spano sarà la prima al mondo a simboleggiare la "sororità." Nell’occasione, verrà ricordato il caso della tragica morte di Melissa Bassi, vittima incolpevole di un atto di violenza.