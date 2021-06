Farfalle e ombrelli colorati, l'iniziativa "Si rip...Arte" apre l'estate di San Michele

Sabato 3 e domenica 4 luglio 2021, in Piazza Marconi e nelle vie adiacenti. L’idea dell’assessorato allo spettacolo per riprendere “in mano” la propria libertà venuta meno in questi mesi a causa della pandemia

SAN MICHELE SALENTINO - Un gioco di colori nel cielo e di ombre proiettate sulle strade della piccola comunità di San Michele Salentino per creare una magica e vivace atmosfera: sono le oltre 300 installazioni artistiche, composte da farfalle ed ombrelli, che sabato 3 e domenica 4 luglio 2021, si alzeranno, tra piazza Marconi, via Pascoli e le strade del centro storico. Uno sciame di farfalle e una distesa di coloratissimi ombrelli che l'amministrazione comunale, in particolare l’assessorato allo spettacolo guidato da Angela Martucci, ha voluto far sospendere e volteggiare per annunciare l’avvio degli eventi estivi e la ripartenza dopo mesi di fermo a causa della pandemia. E non solo, attorno si svilupperanno mostre pittoriche e dell’artigianato, performance di body painting, video mapping e allestimenti floreali.

“Non a caso l’evento lo abbiamo chiamato ‘Si rip…Arte” – spiega l’assessora Angela Martucci – perché riveste un doppio significato: ripartire per riprendere in mano quella libertà che ci è stata negata in questi mesi, seppur per ovvie ragioni, e per rimettere in mostra e dare spazio all’Arte. Far in modo che, anche, una semplice passeggiata in centro, dalla mattina fino a tarda sera, possa essere un piacere. Un messaggio di allegria, di rigenerazione e di libertà, ed un modo per rendere accogliente il nostro borgo per tutti coloro che verranno a trovarci questa estate, siano essi turisti o cittadini dai paesi limitrofi. Siamo sicuri che porterà un soffio di buonumore.”

Sarà la società E20Idea Srl di Martina Franca ad occuparsi dell’intera organizzazione dell’evento, avvalendosi della collaborazione della Pro Loco San Michele Salentino e di Creature Dance/Research, il progetto artistico fondato dal ballerino e coreografo Nicola Simonetti. Le installazioni colorate potranno essere ammirate e fotografate fino al mese di settembre e i vari momenti artistici si alterneranno, a partire dalle ore 10 e fino alle 23, in piazza Marconi e nelle vie adiacenti al centro.

“Festeggiamo questa rinascita con una cascata di colori – commenta, infine, il sindaco Giovanni Allegrini – e diamo il benvenuto all’estate che regalerà tanti momenti di divertimento e spensieratezza. Appuntamenti nel segno della musica internazionale con la tappa del festival metropolitano “Bari in Jazz”, della cultura con la riapertura della Pinacoteca comunale dopo i lavori di riqualificazione, dello spettacolo con serate di cabaret, teatro e live music. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti della festa del nostro Santo Patrono, San Michele Arcangelo e il Festival del Fico Mandorlato. Vogliamo dare un segnale forte di ripresa, vogliamo che i cittadini possano riappropriarsi degli spazi collettivi, ritrovandosi dopo i disagi dell’isolamento sociale, senza dimenticare che tutti gli eventi si svolgeranno, ancora, nel rispetto delle norme anti contagio.”