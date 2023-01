Fasano, con due eventi si chiude il Natale dei bambini 

FASANO – Ultimo weekend di Natale con il cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Cinema Teatro Kennedy e l’associazione Happy. Domenica 8 gennaio, alle 17, presso il Cinema Teatro Kennedy ci sarà la proiezione, ad ingresso gratuito, del film d’animazione Dc League of Super-Pets, diretto da Jared Ster. Dalle ore 18, nella centralissima via Forcella, da poco restituita ai pedoni dopo un importante lavoro di riqualificazione e pedonalizzazione, per la gioia dei più piccini sarà la volta dell’esibizione dei trampolieri luminosi, degli artisti di strada e giocolieri, con alcuni dolci regali per tutti i bambini, caldarroste, zucchero filato e crepes.

"Si concludono con questi due eventi gli appuntamenti dedicati ai bambini per queste feste – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -. Il film d'animazione Super-Pets è molto atteso dai più piccoli e sono certa che anche per questo terzo appuntamento gratuito avremo la sala piena di bambini e famiglie. La bella ed importante risposta di pubblico che fino ad ora c'è stata è molto importante per noi, perché ci sprona e motiva a continuare su questa strada. Al termine del film si potrà proseguire in via Forcella per godere di un po’ di animazione e gustare insieme ai nostri bambini uno zucchero filato o una crepes o delle ottime caldarroste!»