Ferragosto a Forte a Mare tra cultura e bellezze naturali

BRINDISI - Non solo mare, ma anche tanta arte, cultura e natura per tutti coloro che il 15 agosto decideranno di scoprire il Forte e il Castello Alfonsino sito nella città di Brindisi. Trascorrere un Ferragosto all'insegna della cultura infatti sarà possibile a partire dalle ore 10 sino alle ore 19.30. La visita avrà inizio nei pressi del portale manierista, proseguirà lungo l'area della darsena e, dopo aver attraversato l'antemurale cinquecentesco, si farà ingresso negli ambienti interni del Castello Alfonsino. A seguire si percorreranno i camminamenti di ronda fino a giungere all'area della macchia mediterranea, da cui si ammireranno il Forte a Mare e il canale Vicereale.

Il Castello, recentemente restaurato, sorge in mezzo al mare, all'ingresso del porto di Brindisi sull'isola di Sant'Andrea. Un'antica fortezza nata contro gli attacchi via mare dei turchi e dei veneziani. Realizzata dagli aragonesi nel 1558 e ampliata successivamente dagli spagnoli. Unica nel suo genere con all'interno una darsena che fa da porto interno. La prenotazione è obbligatoria al numero 3792653244 o via email all'indirizzo