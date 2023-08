Tuffo negli anni '90: drink, panini e festa in piazza con i dj di Ciccio Riccio

Il Supersantos e i gelati Sammontana, la Kodak usa e getta e le mille Lire, i Backstreet Boys e Britney Spears, gli 883 e Paola & Chiara, Tre Uomini e una Gamba e Friends, il Festivalbar e Sarabanda. Dopo lo straordinario successo di “80’s: Ottanta voglia di…”, questa estate il viaggio nel tempo farà una tappa nel decennio più appariscente e sgargiante del secolo scorso: gli anni ’90.

Pro Loco San Donaci organizza “Pezzi da 90’S”, sabato 26 agosto 2023, a partire dalle ore 21:00, in piazza Pio XII a San Donaci. Direttamente da CiccioRiccio, Ziza, Ignazio Deg e Andrea Sabato infuocheranno la piazza, che per una sera si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. L’evento sarà caratterizzato dalle sonorità dance che hanno reso indimenticabile l’ultimo decennio alle porte del nuovo millennio.

Durante la serata, sarà possibile degustare del buon cibo (panini con carne alla griglia e rosticceria varia) sorseggiando degli ottimi drink o un calice di vino, grazie alla partecipazione di alcune attività del territorio.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Donaci nell’ambito del programma “Estate Sandonacese 2023”. Si ringraziano gli sponsor che permetteranno la realizzazione dell’evento: Angelo Oggiano Supermercati, Carrisiland Resort, Colorificio Fratelli Gioffreda, Marco Carrisi Casa Vinicola, Officine De Silla, Saint Louis Pub-Pizzeria-Grill

Si consiglia il dress code a tema.

Ingresso libero.