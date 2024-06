Festa patronale: tante novità per programma religioso. Anche premio a via più bella

SAN PIETRO VERNOTICO – La confraternita dei santi apostoli Pietro e Paolo di San Pietro Vernotico ha reso pubblico il programma religioso dei festeggiamenti per i santi patroni che ricorrono il 29 giugno prossimo. Tra le novità il premio all’addobbo più bello delle vie interessate dalle due processioni. Un’iniziativa ideata l’intenzione di sensibilizzare e coinvolgere la comunità nella commemorazione del santo patrono. Non solo bancarelle, luminarie, giostre e fiera ma anche momenti di socialità e unione legati al culto quindi. Previsti inoltre eventi di solidarietà. Un’altra novità rispetto alle precedenti edizioni è il coinvolgimento di tutti i sacerdoti originari di San Pietro, oltre ai parroci locali, nella celebrazione delle sante messe che si svolgeranno da giovedì 20 a giovedì 27.

Il programma religioso inizia mercoledì 19 giugno con la traslazione della statua di San Pietro dalla Chiesa Madre alla chiesa di San Pietro. Le vie interessate sono: via Lecce, via Tunisi, via Venezia Giulia, via Nitti, via Basilicata, via Comiso, via Nazario Sauro, via Bologna, via Novara, via Cairoli, piazza Regina Margherita, via Volturno, via Mesagne, piazza San Pietro. La via con l’addobbo più bello sarà valutata dai fratelli della confraternita e da don Benedetto Strumiello.

Dal 20 al 27 giugno alle ore 18.30 ci sarà la recita del Santo Rosario e alle ore 19 Novena al Santo e Santa Messa. Giovedì 20 la Messa sarà celebrata da don Andrea Zonno, il 21 da don Alessandro Mele, il 22 da don Mattia Murra, il 23 da don Antonio Montinaro, il 24 da don Federico Andriani, il 25 da Rudi Piccolo, il 26 da don Vincenzo Martella e il 27 da don Giovanni Serio.

Sabato 22, inoltre, si svolgerà una raccolta di beni da destinare alla Caritas per le famiglie meno fortunate del paese. Domenica 23 giugno nella sala San Pietro alle ore 20 andrà in scena un concerto gratuito a cura del gruppo vocale Avis di Brindisi con degustazione di vinarelli e vino. Martedì 25 dopo la Messa ci sarà una testimonianza delle suore discepole di Gesù eucaristico. Mercoledì 26 sempre al termine della celebrazione religiosa ci sarà una testimonianza del gruppo Unitalsi di San Pietro Vernotico.

Giovedì 27 benedizione de pane e distribuzione ai presenti e poi alle 20.30 andrà in scena tradizionale festa della Matthra, organizzata dalla confraternita. Consiste nella distribuzione gratuita ai cittadini di una specialità locale: gli gnocchi con le cozze (qui la storia della manifestazione). Si svolgerà in piazza San Pietro.

Venerdì 28 giugno alle ore 19 si svolgerà sul sagrato della chiesa di San Pietro la Santa messa celebrata da monsignor Luigi Pezzuto e a seguire la processione che riporta la statua del santo nella chiesa Matrice. Le vie interessate sono: via Solferino, via Cellino, via Risorgimento, via Salvo D’Acquisto, via Crispi, via Mesagne, via Don Luigi Sturzo, via Manzoni, via Del Fante, via De Gasperi, via Puccini, via Brindisi, piazza Del Popolo. Anche in questo caso verrà premiato l’addobbo più bello, la valutazione sarà a cura dei tre parroci sampietrani: don Benedetto Srumiello, Don Alessandro Mele e don Vincenzo Martella.

Sabato 29 giugno alle ore 8 e alle ore 18.30 Santa Messa presieduta da Don Benedetto. Domenica 30 dopo la santa Messa di ringraziamento (ore 18.30), saranno premiate le due vie più belle con targhe personalizzate. Questo il programma religioso.

