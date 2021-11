Fiaccolata, sedie rosse in dono, flashmob e dibattiti in radio contro violenza sulle donne

SAN PIETRO VERNOTICO - Una fiaccolata per le vie del paese, sedie rosse da donare ai commercianti, flashmob e dibattiti in radio. Anche a San Pietro Vernotico si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il 22 novembre scorso hanno preso il via una serie di iniziative organizzate nell’ambito della manifestazione "Il Posto di chi Manca! Dai Simboli ai Fatti - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne". Evento promosso da I Next, la nuova web radio con sede in un immobile confiscato alla criminalità, nata grazie al progetto regionale “Luoghi Comuni” e sostenuta da Il sogno - San Pietro Vernotico, Arci Brindisi, LaFactory Arci, Last Floor Studio e Per San Pietro.

Sedie rosse che rappresentano il 1522, il numero antiviolenza promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, verranno distribuite tra i commercianti giovedì 25 novembre in piazza del Popolo dove andranno in scena una serie di iniziative.

“Pensiamo che a volte un piccolo gesto, in questo caso, un simbolo come una sedia rossa, siano importanti per fare breccia nell’immaginario collettivo. Purtroppo ogni giorno nella nostra quotidianità, nei posti di lavoro e nei social media assistiamo a vere e proprie violenze, spesso anche non percepite, che colpiscono la donna e la sua figura. Vogliamo dare rilevanza alla nostra campagna di sensibilizzazione targata I-Next Radio per riflettere su ciò che accade intorno a noi, se non a noi”, scrivono gli organizzatori dell’evento.

Il programma

Ore 17:30: fiaccolata in piazza del Popolo. Nterverranno: Tamara De Luca - Fermi con le mani, L’Amministrazione Comunale

Ore 18 : Esibizione dell'attrice Lara Carrozzo. A seguire: Flashmob a cura di Vincenzo D'Anna ed i suoi allievi. A conclusione dell'iniziativa saranno distribuite le sedie rosse 1522

Il 22 ed il 23 Novembre, dalle 15 alle 19, presso il centro Erga Omnes, si è svolto un laboratorio di Comunità per la preparazione delle sedie Rosse 1522.

“Inoltre dal 22 al 26 Novembre sul nostro sito www.onair.radioinext.it parleremo del tema con interviste, musica e ascoltando la nostra playlist #Spotify "Eliminiamo la violenza" che potete ascoltare al seguente link: https://spoti.fi/3cEkz0S"