Fiera dell'Auto 2024: super occasioni e super qualità a San Michele Salentino

Dal 24 maggio al 2 giugno 2024, il cuore pulsante del mondo automobilistico batte a San Michele Salentino (Brindisi), con l'ottava edizione della Fiera dell'Auto. Quest'anno, l'interessante manifestazione si preannuncia ancora più scintillante, promettendo un evento indimenticabile per gli appassionati di auto usate.

Fiera dell'Auto: un'occasione da non perdere

Grazie alla presenza di oltre mille veicoli plurimarca, la Fiera dell’Auto si conferma come il più grande appuntamento del centro-sud Italia per chi cerca non solo un'auto, ma una vera e propria occasione da non perdere. I sette partner Gestauto Group vi accoglieranno in zona PIP, contrada Ajeni, ogni giorno dalle 8.30 alle 20.30, garantendo così a tutti la possibilità di scoprire l'auto dei propri sogni.

Gli eventi

E non solo auto: l'atmosfera si accenderà ulteriormente con eventi esclusivi pensati per arricchire l'esperienza di ogni visitatore. Il 25 maggio, da non perdere l'aperitivo al tramonto, un momento magico di musica e convivialità con Michael White, celebre volto di "Tali e Quali Show". Il 26 maggio, la colazione in fiera aprirà la giornata con energia, seguita da una diretta emozionante di Ciccio Riccio con Enzo Straniero.

Infine, il 2 giugno, la colazione in Fiera chiuderà l'evento, lasciando a tutti i partecipanti un ricordo dolce e indimenticabile.

Ogni giornata alla Fiera dell'Auto 2024 promette non solo super occasioni, ma anche super qualità. Veicoli accuratamente selezionati per garantire agli acquirenti il miglior affare possibile. Quindi non mancate, l'occasione perfetta è a San Michele Salentino!

Informazioni utili

Per maggiori informazioni, consultate il sito fieradellauto.it e preparatevi a immergervi in un mondo di affari eccezionali. La vostra prossima auto vi aspetta a San Michele Salentino, pronta a farvi vivere un'esperienza unica, dove le emozioni e le opportunità vanno di pari passo.