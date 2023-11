Abbigliamento, prodotti alimentari e tanto altro: la "Fiera del cappotto" si avvicina

MESAGNE - Si svolgerà questo fine settimana, domenica 19 novembre, il consueto appuntamento con la fiera del cappotto. L'evento si terrà in prossimità di via Eschilo, sul piazzale antistante il liceo scientifico "Epifanio Ferdinando" di Mesagne. Qui si potranno trovare prodotti alimentari e non, di artigianato ed abbigliamento. La sezione destinata agli animali, invece, verrà ospitata in Piazza De Gasperi, nel luogo che abitualmente ospita la parte di mercato settimanale dedicato alla frutta e alla verdura. Per arrivarci bisognerà percorrere tutta via Brodolini. I commercianti saranno posizionati nelle rispettive postazioni dalle prime ore del mattino al pomeriggio, finché non diventerà buio. Per i dettagli e le curiosità sull'evento, invitiamo a leggere l'apposito articolo pubblicato da BrindisiReport.