Al via la fiera dell'auto a San Michele: oltre 1000 mezzi in esposizione

SAN MICHELE SALENTINO - San Michele Salentino è la città dell’auto, peculiarità nota ben oltre i confini regionali. Il concetto è stato ribadito questa mattina in occasione dell’inaugurazione della VI edizione de “La Fiera dell’Auto”, evento organizzato dai titolari di autosaloni che fanno parte della rete d’impresa Gestauto Group, che sarà di scena in contrada Ajeni fino al 6 giugno prossimo. “Tu porta i sogni, all’automobile pensiamo noi” uno slogan, quello scelto per il 2022, che sintetizza diversi concetti, in primis la garanzia di un acquisto sicuro e quindi la certezza di interfacciarsi con interlocutori qualificati, professionisti del settore. Oltre 1000 i mezzi in esposizione, tra auto e veicoli commerciali, in un’area che si estende per circa 11 mila metri quadrati.

“Ero curioso di conoscere questa fiera, è una delle prime cose che mi sono state presentate appena mi sono insediato- ha dichiarato Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo sviluppo economico - l’importanza di questo settore economico è strategica per il territorio. E’ un caso anomalo che in un Comune così piccolo siano concentrati ben 30 autosaloni, significa che rappresentano un punto di riferimento per l’intera provincia e non solo. Speriamo che questa occasione sia importante per rigenerare l’intero settore dopo due anni difficili”.

“Un plauso agli organizzatori e all’Amministrazione Comunale che sono ripartiti con questa fiera- ha esordito Antonio Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi - è un momento importante in cui emerge una capacità straordinaria della comunità di San Michele Salentino di essere protagonista in un settore come quello dell’auto che, evidentemente, ora ha un mercato fiorente. E’ una fiera ben organizzata e rappresenta un’occasione di condivisione. Siamo attenti a ciò che accade sul territorio e il fatto che nella nostra provincia ci sia la capitale regionale dell’automobile è motivo di orgoglio che ci spinge a sostenere chi opera in questo settore”.

“Ringraziamo i rappresentanti istituzionali e tutti coloro che sono intervenuti questa mattina- ha commentato Giuseppe Apruzzi presidente di Gestauto Group- l’assessore Delli Noci ha riconosciuto l’unicità dell’evento organizzato, il presidente della Provincia, Matarrelli, ha confermato la sua attenzione nei confronti di chi opera in questo settore. Per questo non possiamo che ritenerci soddisfatti nella speranza che fino al 6 giugno in tanti vengano a visitare la fiera, anche solo per godere dei momenti di spettacolo ed intrattenimento che sono in programma”.

Anche per la VI edizione, al pari delle precedenti, sarà allestita un’area food. Sono previsti, inoltre, momenti di intrattenimento per le famiglie che decidano di fare un giro in fiera. In programma la presenza di ospiti d’eccezione e dj set a cura di Ciccio Riccio.

Sabato 28 e domenica 29 maggio, dj set a cura di Ciccio Riccio.

Il 28 maggio inoltre si esibirà la cover band di Ligabue “Libera nos a malo”, start ore 20.30. Tante risate in programma il 2 giugno con Mandrake e Beccalossi.

Ancora, il 4 giugno, si esibiranno gli artisti di strada “Fanizza e Cofano”, mentre il giorno seguente, il 5 giugno, toccherà alla musica popolare del gruppo “Beddu ci balla” che proporrà uno spettacolo di pizzica.

La Fiera dell’Auto sarà visitabile ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 21.00.