La "Fiera dell'auto" torna a San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO - Gestauto Group, noto portale nel campo dell'usato, presenta la settima edizione della Fiera dell’Auto che si terrà dal 27 maggio al 6 giugno 2022 presso la zona PIP del Comune in provincia di Brindisi.

Famoso per essere l'appuntamento di riferimento dell’auto d’occasione nel centro-sud Italia, quest’anno l'iniziativa si avvarrà dell'organizzazione di 5 eventi speciali che faranno da intrattenimento

Tanti veicoli in esposizione

Per tutti gli appassionati di auto - o per coloro che ne stanno valutando l’acquisto - sarà l’occasione ideale per visionare centinaia di veicoli usati del Gestauto Group, composto da 7 rivenditori:

- Apruzzi Auto

- Auto2C

- Auto A.

- Auto Pro

- Balsamo Auto

- Giovanni Apruzzi Automobili

- Prete Auto

I 5 eventi speciali

La fiera offrirà anche l'opportunità di trascorrere del tempo in spensieratezza con la famiglia o con gli amici. Di seguito l'elenco delle iniziative organizzate:

- Il 28 maggio, alle ore 20:30, nel corso de la Notte Bianca della Fiera dell’Auto si esibirà la nota cover band di Luciano Ligabue: Libera Nos a Malo

- Il 28 e il 29 maggio è prevista la diretta live di Radio CiccioRiccio, ospite speciale Enzo Straniero

- Il 2 giugno, a partire dalle 17:30, tanto divertimento con le performance dei due comici-influencer Mandrake e Bekkalossi

- Il 4 giugno Fanizza e Cofano, due artisti di strada, intratterranno i visitatori con spettacoli di mangiafuoco e musica

- Il 5 giugno si terrà lo spettacolo di musica popolare “Beddu ci balla Ensemble” di Daniela Mazza

In fiera i visitatori troveranno condizioni estremamente vantaggiose per l’acquisto dei segmenti più vari: berlina, SUV, monovolume, familiare, coupé, decappottabile e anche veicoli commerciali. Per maggiori informazioni sulla fiera, è possibile consultare l'apposito sito cliccando qui.

Gestauto Group vi aspetta a San Michele Salentino in ZONA PIP dal 27 maggio al 6 giugno.