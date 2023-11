"Fiera del cappotto": a Mesagne torna il consueto appuntamento ma cambia la location

MESAGNE - Anche nel 2023 la terza domenica di novembre sarà caratterizzata dalla tradizionale fiera del cappotto che si svolge ogni anno a Mesagne. La novità, però, risiede nei luoghi che ospiteranno la consueta ricorrenza.

Mentre per la scorsa edizione la parte centrale della fiera si svolse nel quartiere Seta, esattamente in via Brodolini, dove generalmente si tiene anche il mercato settimanale, il 19 novembre 2023 si sposterà in prossimità di via Eschilo, sul piazzale antistante il liceo scientifico "Epifanio Ferdinando".

Qui verranno ospitati i commercianti di prodotti alimentari e non, di artigianato, di abbigliamento, o anche solo gli operatori impegnati nelle esposizioni.

In questi giorni, infatti, sono state attivate le operazioni di potatura degli alberi presenti nel piazzale, utili a consentire il perfetto svolgimento delle attività. Lo spostamento della location è stato dettato dalla necessità di far fronte ad alcuni lavori stradali in corso nell'area di via Brodolini.

La seconda novità coinvolgerà quella parte di fiera tradizionalmente legata alla presenza degli animali: quest'ultima non riguarderà più il rione Grutti ma si terrà in Piazza De Gasperi, nel luogo che abitualmente ospita la parte di mercato settimanale dedicato alla frutta e alla verdura. Per arrivarci bisognerà percorrere tutta via Brodolini.

Pillole di storia

L'evento si ripete da moltissimi anni. Originariamente si teneva nel cuore del centro storico in Piazza IV Novembre, nei pressi della Chiesa Madre.

Per i mesagnesi, la fiera è stata ribattezzata ironicamente come "fera di li ttanta culi". Tale nomenclatura deriverebbe dall'abitudine degli uomini, diffusa nel passato, di palpare il sedere della propria fidanzata in occasione dell'evento. Un'eventualità favorita dalla spiccata confusione generata dalla folla.

La circostanza era dettata dalla conformazione differente dei rapporti tra i sessi opposti, in tempi molto diversi da quelli attuali.