Torna l'attesissima fiera dell'1 maggio: ci saranno anche i comici di "Mudù"

Quando Dal 01/05/2023 al 01/05/2023 Orario non disponibile

TORRE SANTA SUSANNA – Tutto pronto per la “Fiera di Santa Susanna” che si terrà il 1° maggio 2023 a Torre Santa Susanna in Largo Pozzi (zona mercato).

L’evento è giunto alla sua XXIX edizione e oltre alla consueta fiera mostra- mercato sarà presente un mercatino dell’antiquariato. Per ciò che concerne la serata alle ore 20 è previsto uno spettacolo di cabaret con Brando Rossi e Antonella Genga, volti noti di Mudù. Ad allietare la serata interventi musicali di Eleison Duo della Miria Records (gruppo, composto da Marika Gianfreda e Chiara Diviggiano, reduci da Casa Sanremo Live Box e dall’evento Premio Eccellenza “Effetto Notte” dove hanno duettato con Mariella Nava).

La “Fiera di Santa Susanna” è organizzata dal comitato Fiera Santa Susanna con il patrocinio del Comune di Torre Santa Susanna e il Circolo Acli. Il gruppo dell’organizzazione è composto dal presidente Paolo Morleo, Gianluca Cervellera, Nicola Masi, Raffaele Cuna, Antonio Monticelli, Raffaele Monticelli, Cosimo Calasso, Massimo Coppola e Teodoro D’Abramo.

“A causa della pandemia, negli ultimi anni, l’evento si era ridotto al solo mercato – racconta Gianluca Cervellera, dell’organizzazione- questo vuol essere un anno di rilancio impegnando al massimo tutte le risorse per essere pronti alla prossima edizione che sarà una tappa importante, essendo la trentesima edizione”.

La “Fiera di Santa Susanna” è stato un evento molto sentito e la partecipazione di persone, mercanti, imprenditori hanno reso possibile far girare l’economia del paese e non solo.

“Siamo partiti da zero, ma questa edizione e la prossima, saranno un rilancio economico, sociale e imprenditoriale sia per chi è già del settore che per i nuovi imprenditori e dar loro fiducia – continua Gianluca Cervellera – inoltre un’altra novità sarà il ricambio generazionale anche del comitato stesso”.