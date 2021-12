San Pietro, torna la fiera dell'Immacolata. Domenica festa in piazza

SAN PIETRO VERNOTICO - Arrivano i primi appuntamenti legati alle festività natalizie a San Pietro Vernotico. Dopo un anno di stop legato alla pandemia torna la fiera dell'Immacolata. Si svolgerà mercoledì 8 dicembre prossimo in via Brindisi. Domani, invece, in piazza del Popolo, si svolgerà la manifestazione "La piazza si tinge di blu". Evento organizzato con le associazioni "Il bene che ti voglio", Dse, Asd Dialetto Sampietrano e Protezione civile. L'evento prevede degustazione gratuita di pettole e dolci natalizi, animazione per bambini, bolle di sapone, mascotte e tanto divertimento all'insegna della solidarietà e dell'inclusione.

La Fiera dell'Immacolata si svolgerà sempre in via Brindisi in mattinata. La decisione è stata presa dalla giunta comunale il 3 dicembre scorso in seguito alla riunione del Comitato per l’Ordine pubblico tenutosi mercoledì 1 dicembre scorso coordinato dal Prefetto di Brindisi.