Fai, visita al cantiere della Torre civica dell'Orologio a Cisternino

CISTERNINO - Sabato 23 e domenica 24 aprile, dalle 9.00 alle 13.00, la delegazione di Brindisi del Fondo per l'Ambiente Italiano ha organizzato una visita al cantiere in corso per il restauro della Torre dell'Orologio di Cisternino, nella suggestiva Piazza Vittorio Emanuele. Con il patrocinio del Comune di Cisternino e in collaborazione con l'impresa esecutrice dei lavori, la Imer Service s.r.l., i volontari della delegazione con gli apprendisti Ciceroni del Liceo Punzi di Cisternino, accompagneranno i visitatori a conoscere un cantiere di restauro in corso di esecuzione. Per prenotare la visita che prevede un contributo di 3 euro, è sufficiente seguire questo link.