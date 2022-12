Auto d'epoca e tradizione: torna Presepi on the road a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Torna a Francavilla Fontana "Presepi on the road", la manifestazione organizzata dall'associazione "Auto e Moto Club Città degli Imperiali" con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Domenica 18 dicembre, in Piazza Dante, per il quarto anno, per tutti gli appassionati di auto e moto d'epoca, l' evento è punto d'incontro tra la passione per le quattro/due ruote e l'amore per le festività natalizie e per la tradizione del Presepe. L'esposizione degli originali Presepi all'interno delle auto storiche è aperta al pubblico dalle ore 18. Auto e moto saranno adornate con addobbi natalizi e Presepi di qualsiasi forma e misura realizzati nel cofano anteriore, nel lato passeggero, nei sedili posteriori o nella cappelliera.