Masserie e motori, le moto d'epoca si danno appuntamento a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Tutto pronto a Francavilla Fontana per la decima edizione del raduno di moto d'epoca, organizzato dall' Auto Moto Club Città degli Imperiali. Tutti gli appassionati delle due ruote storiche e del motorismo storico potranno rivivere momenti e luoghi che rievocano il passato e che hanno per molti rappresentato trascorsi di vita. L'obiettivo degli oragnizzatori per l'edizione 2022 è quello, soprattutto, di far rivivere storia, cultura e tradizioni sotto forma di una grande festa, ampliando quindi la condivisone e lo scambio di informazioni tra appassionati che saranno condotti in un viaggio tra le più belle masserie della zona.

L'appuntamento e il ritrovo è alle 8.30 domenica 12 giugno, in Corso Umberto I: un primo giro per le vie del centro di Francavilla Fontana e via diretti presso la Masseria Manelli per la prima sosta e la prima visita guidata dove i partecipanti potranno degustare un ottimo aperitivo creato interamente con prodotti tipici a cura della “Azienda Agricola Tenuta Manelli”. Finita l’esperienza culturale ed enogastronomica il viaggio continuerà verso la chiesa dedicata alla Madonna di Grani, datata al 1538 per poi proseguire con la riscoperta di un territorio pieno di uliveti e scenari mozzafiato che porteranno presso Masseria Visciglie.

Ad accogliere i partecipanti ci sarà l’antico casaro della Azienda Agricola Pezza Viva che delizierà con la degustazione dei prodotti tipici e del buon vino per poi passare alla degustazione di uno dei prodotti tipici Pugliesi per eccellenza “Il Panzerotto”: Lucia ed Ugo trasmetteranno la loro passione e la loro grande arte nella creazione del panzerotto. Finite le degustazioni culinarie spazio ad un dolce momento, dove storia tradizione e un pizzico di orgoglio locale faranno da padrone con la ditta Antica Tradizione Dolciaria di Nicola Tardio per degustare il tipico “confetto riccio Francavillese”.

Alla partenza sarà consegnato ad ogni partecipante oltre alla sacca con i gadgets anche il radar per far sì che nessuno possa perdersi. Il programma potrà subire lievi modifiche a causa di imprevisti. Per tutte le info: 328 6122710 / 330 726052.