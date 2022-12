Ghironda Winter Festival, al Comunale di Ceglie arriva Morgan

CEGLIE MESSAPICA - Domenica 18 dicembre alle ore 21 arriva al Teatro Comunale di Ceglie Messapica la XV edizione del Ghironda Winter Festival con il concerto di Morgan, uno dei più creativi e rappresentativi esponenti della nuova musica italiana. Attingendo dal suo vastissimo repertorio, il fondatore dei Bluvertigo presenterà le sue canzoni più celebri, insieme ad alcune cover di classici della canzone italiana, in una versione per sola voce e pianoforte.

L’ edizione Winter della rassegna itinerante, che fa incontrare musica, multiculturalità e territorio nel segno della contaminazione, si propone tra ottobre e dicembre, in un’ideale continuità con la "Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti". La formula prevede tappe in diverse località pugliesi, con spettacoli indoor e iniziative en plein air, in grado di garantire il colpo d’occhio della manifestazione estiva.

L’ obiettivo rimane la promozione del territorio attraverso la multiculturalità, dimensione che nelle tante espressioni della musica continua ad avere la principale cassa di risonanza con itinerari di ascolto sempre nuovi.

Ticket d’ingresso €18 + € 2 di prevendita. Acquistare il biglietto al seguente link.