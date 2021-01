Giornata della Memoria: incontro on-line sulla storia dell’allenatore Arpad Weisz

OSTUNI - L’Amministrazione comunale di Ostuni ha organizzato un momento di riflessione in occasione della “Giornata della Memoria” per non dimenticare le vittime dell'Olocausto e per ricordare coloro che, a rischio della propria vita, hanno protetto i perseguitati.

“Nel 2021” spiega il sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo “questa ricorrenza non potrà essere vissuta con la consueta modalità ma abbiamo ritenuto, comunque, di celebrarla attraverso un incontro on-line che approfondirà la storia dell’allenatore Arpad Weisz, vincitore di uno scudetto italiano con l’Inter (Ambrosiana all’epoca) e alla guida di altre 2 squadre italiane: Bologna e Bari morto nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau”.

La videoconferenza sarà trasmessa domani mercoledì 27 gennaio e prevede l’intervento del prof. Bruno Poggi, docente presso l’Università degli Internazionale di Roma. Al mattino sarà accessibile alle scuole superiori di Ostuni che hanno aderito all’iniziativa; nel pomeriggio,alle 19:00 sarà trasmessa sulle pagine social dell’Ufficio stampa del Comune di Ostuni (Facebook e Youtube).

Arpad Weisz (Solt, Ungheria, 1896 – Auschwitz, Polonia, 1944) era l’allenatore ebreo ungherese che, dopo aver allenato l’Ambrosiana-Inter, squadra con la quale vinse lo scudetto nel 1930, dal 1935 al 1938 portò la squadra di calcio del Bologna a conquistare per due volte consecutive lo scudetto e la prestigiosa Coppa del Torneo dell’Esposizione di Parigi nel 1937.

Sono gli anni nei quali il team rossoblù “che tremare il mondo fa” è vincente in Italia e in Europa. Le suggestive tavole illustrate tratte dal volume di Matteo Matteucci, Arpad Weisz e il Littoriale (Bologna, Minerva 2017) raccontano le vicende calcistiche e storiche tra gli anni Venti e Trenta prima a Milano e poi a Bologna, dove nel 1926 si inaugura lo Stadio, con la presenza di Mussolini.

La storia personale di Weisz – rivelata anni fa dal magistrale lavoro di ricerca di Matteo Marani, autore del fondamentale Dallo scudetto ad Auschwitz (2007) – corre in parallelo con quella professionale di calciatore esperto e allenatore carismatico: Weisz mostra grande perspicacia nelle strategie di gioco, empatico e comunicativo con le sue squadre, sempre e comunque appassionato.

La straordinaria carriera prima a Milano poi a Bologna, dove arriva nel 1935 con la moglie Elena e i figli Roberto e Clara, si interrompe bruscamente nel gennaio del 1939, quando, a seguito delle leggi razziali del 1938, i Weisz sono obbligati a lasciare l’Italia e cercano riparo a Parigi. Ma la Francia non può offrire loro sicurezza e stabilità.

Nel febbraio del 1939 Arpad arriva in Olanda, nella cittadina di Dordrecht, dove la squadra di calcio locale necessita di un allenatore per evitare la retrocessione. Ma nell’Olanda occupata dall’esercito tedesco, iniziano le discriminazioni degli ebrei e le deportazioni.

Le SS arrestano la famiglia Weisz nell’ agosto 1942: Elena, Roberto e Clara, deportati ad Auschwitz, vi trovano subito la morte. Arpad passa prima da un campo di lavoro in Alta Slesia, poi ad Auschwitz dove muore di stenti il 31 gennaio 1944.