Giornata mondiale del diabete: il Verdi e il Nervegna si tingeranno di blu

Il Leo Club Virgilio Brindisi, associazione giovanile del Lions Club Brindisi, in occasione della giornata nazionale del Diabete, il 14 novembre illuminerà di blu, colore universale identitario di questa patologia, Palazzo Granafei Narvegna ed il Nuovo Teatro Verdi.

L’iniziativa si estenderà per tutta la giornata dall’imbrunire fino alla mezzanotte. Il Club tiene a ringraziare per l’aiuto l’Advisor di Club, Angela Citiolo e l’Amministrazione Comunale di Brindisi per la collaborazione.